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محافظ المنوفية: إقامة مدرسة تجريبية بقرية "ساقية المنقدي" بأشمون‎
محافظ المنوفية الجديد الدكتور هشام عبدالباسط

محافظ المنوفية: إقامة مدرسة تجريبية بقرية "ساقية المنقدي" بأشمون‎

الإثنين، 24 ابريل 2017 02:49 م

وافق محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط على إقامة مدرسة تجريبية تعليم أساسي على مساحة 4 آلاف و200 متر مربع بقرية “ساقية المنقدي” مركز أشمون.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الاثنين - إن إنشاء هذه المدرسة يساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية والحد من الكثافة  الطلابية، مؤكدا على ضرورة وضع جدول زمني لسرعة الانتهاء من إنشاء المدرسة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت عبد الباسط إلى أن وزير الزراعة عبد المنعم البنا وافق على استثناء هذه المساحة من الحظر الوارد بقانون الزراعة، لكونها من المشروعات ذات النفع العام.

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