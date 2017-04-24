الآثار المستردة بلغت 20 ألف قطعة

المجموعات تشمل حفريات إسرائيل في سيناء منذ 67

حُلي ذهبية وعملات معدنية وعقود عظمية أبرز المستردات

حفريات البعثات الإسرائيلية في سيناء بلغت أكثر من 35 موقعًا

احتلت مشكلة عودة آثار سيناء مكانة بارزة في التفاوض بين مصر وإسرائيل بشأن استردادها حتى أصبحت المشكلة تمثل قضية رأي عام حينها، وتضافرت جهود جهات مصرية عديدة بشأن عودة آثار سيناء التي سرقها الاحتلال الإسرائيلي.

ويعرض كتاب ” آثار سيناء العائدة من إسرائيل” الصادر عن المجلس الأعلى للآثار، للمجموعات المستردة من إسرائيل والجهود التي بذلت للاسترداد، حيث بلغت 20‏ ألف قطعة نجحت مصر في استعادتها من إسرائيل، على ‏4‏ مراحل خلال وترجع هذه الآثار إلى العصور المصرية القديمة والرومانية‏,‏ بالاضافة إلى آثار يونانية وإسلامية‏,‏ كما تضم هذه المجموعة مجموعة من الأقنعة الفريدة والحلي الذهبية والبرونزية ترجع إلي العصر الفارسي‏.‏

ويؤكد الكتاب أن هذه المجموعات هي نتاج لحفريات اسرائيل الأثرية في سيناء في الفترة من‏67‏ حتى‏82‏ وأن عودتها تأكيد جديد لمصرية سيناء‏,‏ وأن هذه المجموعات من الآثار كانت محل اهتمام بالغ من كل الأجهزة العلمية والأثرية في اسرائيل‏,‏ وقد تم عرض مجموعات منها في متحف بن جوريون‏,‏ ومتحف إسرائيل القومي‏,‏ وجامعة تل أبيب‏.

كما أجريت عليها عديد من الدراسات في جميع معاهد الدراسات الأثرية في إسرائيل‏,‏ حتي إنهم أقاموا لها معرضا باسم “سيناء وداع وسلام” قبل تسليم الدفعة الرابعة والأخيرة منها‏,‏ فضلا عن أن بعض القطع كان معروضا في عدة مدن مثل القدس وبير سبع والجامعة العبرية بالقدس‏,‏ وأشار الكتاب إلى أن الجانب الإسرائيلي قد سلم جميع الخرائط العلمية للمسح الاثري لسيناء بالكامل‏,‏ الي الجانب المصري بناء علي الاتفاقات الموقعة مع الجانب المصري‏.‏

ويعرض الكتاب إلى أهم هذه المجموعات وهي المجموعة التي تعرف باسم مجموعة ديان والتي تضم شواهد قبور من الجبانة المسيحية بموقع آثار الخونيات بشمال سيناء مكتوبة باليونانية من بداية القرن الخامس الميلادي‏.

حيث طالبت مصر ممثلة في وزارة الخارجية باسترداد القطع الأثرية التي كشف عنها بعد أن قام علماء هيئة الآثار المصرية بإعداد الوثائق اللازمة لما تم الكشف عنه والمواقع التي أجريت الحفائر بها، وبعد أن عادت سيناء ووجدت الدولة المصرية أنه لا مناص من عودة تراثها.

وكانت حفريات البعثات الإسرائيلية في سيناء بلغت أكثر من 35 موقعًا في الفترة بين 1967 وحتى عام 1982 قامت بها المتاحف والمعاهد والجامعات ومراكز الأبحاث، حيث كانت سلطات الآثار التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

سحر سيناء

يؤكد الكتاب أن سيناء شبه الجزيرة التي اجتمعت لها كل عوامل السحر والجاذبية والقداسة المنتشرة عبر أجوائها. اختار التاريخ سيناء ليسجل فيها كثير من الذكريات، فلقد كانت الجسر الذي عبرت عليه حضارات عصر ما قبل التاريخ.

واسم سيناء له ذكر طيب في النصوص المصرية القديمة والتوراة والقرآن.ولها شهرة كبيرة بمناجم الفيروز والنحاس التي اسخدمها قدماء المصريين منذ الدولة القديمة. ولا تقتصر شهرة سيناء وأهميتها في التاريخ على مناجمها بل اشتهرت بأنها أقدم طريق حربي في تاريخ العالم القديم، وهو الطريق الذي سارت عليه جيوش مصر عند ذهابها إلى آسيا، والذي سارت عليه جميع الجيوش التي أتت عند غزوها لوادي النيل.

ومنذ أوائل الدولة الوسطى بدأ المصريون في استغلال مناجم منطقة سرابيط الخادم بجنوب سيناء وشيدوا بها معبداً للإلهة حتحور في عهد الملك سنوسرت الأول، وتركوا بها مئات من النقوش واللوحات التي تحوي بجانب أسماء الملوك، أسماء رؤساء البعثات كذلك بعض أعضائها المهمين.

واستمر العمل في مناجم سرابيط الخادم – وفق الكتاب - بجنوب سيناء في الدولة الحديثة حتى الأسرة العشرين حيث كشف عن نقوش لكل من تحتمس الثالث والرابع وسيتي الأول ورمسيس الثاني والسادس، وقد بلغ عدد النقوش الي كُشف عنها في المعبد من الدولتين الوسطى والحديثة 387 نقشاً هيروغليفياً وهي لا تشمل بالطبع نقوش المعبد.

وقد شهدت منطقة شمال سيناء نشاطا تجاريا محدودا خلال الدولتين القديمة والوسطى حتى تعرضت مصر لمحنة الهكسوس، وأدركت أهمية تدعيم وتحصين الحدود الشرقية على الطريق الحربي القديم بين مصر وفلسطين المعروف باسم طريق حورس حيث انشأت القلاع والحصون وحفرت الآبار.

نقوش الطريق الحربي

يوضح الكتاب أن الطريق الحربي، كان يبدأ من القنطرة شرق الحالية حتى رفح ونقشت معالمه على جدران معبد الكرنك بالأقصر، ويوضح النقش الشهير للملك سيتي الأول مراسم استقباله عند قلعة ثارو، كما يوضح القلاع والحصون التي كانت تدعم الطريق الذي عرف بعد ذلك بأنه أقدم طريق حربي في العالم.

وما زالت الاكتشافات الحديثة لشمال سيناء تحقق مكان القلاع والحصون التي وردت عللى نقش الكرنك للملك سيتي الذي لم يكن الوحيد الذي استخدم الطريق وحدد معالمه، ولكن استخدمه كل من رمسيس الثاني وتحتمس الثالث في تأمين الحدود الشرقية في عصر الامبراطورية المصرية.

استرداد آثار سيناء

بعد أن عادت أرض سيناء كاملة كان لابد من عودة تراثها، وقد كانت حفائر البعثات الإسرائيلية في المواقع الأثرية بسيناء بلغت أكثر من 35 موقعًا في الفترة بين 1967 وحتى عام 1982 قامت بها المتاحف والمعاهد والجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والجيش الإسرائيلي، حيث كانت سلطات الآثار تتبع وزارة الدفاع الإسرائيلية، مما تسبب في طول فترة المفاوضات مع هذه الجهات بمعرفة سلطات الآثار الإسرائيلية المدنية لإمكانية جمع هذه الآثار قبل اتخاذ القرر بشأن عودتها كاملة لمصر.

إعادة الآثار المصرية التي حصلت عليها إسرائيل من حفائر البعثات الأجنبية بسيناء في الفترة من 67 حتى 1982، والتي أثمرت عن جهد ملموس في أعمال المسح الأثري والحقائر فضلاً عن نتائج الحفائر التي أدت إلى اكتشاف عديد من الآثار المنقولة التي تنتمي إلى عصور ما قبل التاريخ وحتى نهاية العصر العثماني مروراً بالفترات التاريخية والأثرية الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، يمثل أهمية بالغة من النواحي القومية والسياسية والعلمية والأثرية، حيث أن إعادتها إلى التراب المصريي هو إعادة للتراث القومي يأتي مع نفس الأهمية لإعادة الأرض المصرية بعد المباحثات المصرية الإسرائيلية.

وانتهت المباحثات بتوقيع الاتفاقية المصرية الإسرائيلية لإعادة الآثار المصرية كاملة دون أن تتحمل هيئة الآثار المصرية أي نفقات مالية في التغليف أو النقل أو الترميم، وحسبما أفاد كتاب المجلس الأعلى للآثار بعنوان “آثار سيناء العائدة من إسرائيل” بأن وزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني أصدر قرارًا بتاريخ 3 يناير 1993 بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار بخصوص المفاوضات بشأن استرداد آثار سيناء المكتشفة منذ 1967 وحتى 1982، جاء فيها أن جولة المفاوضات قد توصل فيها الوفد إلى جدول زمني لاسترداد آثار سيناء على دفعات تنتهي في نهاية ديسمبر 1994 حسبما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإسرائيلي.

وبدأ تسليم آثار سيناء لمصر لإثبات حسن النوايا، بتسليم الوفد المفاوض المخطوطات التي عثر عليها في حفريات جزيرة فرعون، إضافة إلى تقديم كشف بأسماء المواقع التي أجريت فيها حفريات أو مسح أثري في الجزء الشمالي والغربي، حيث بلغ عدد المواقع 59 موقعًا وخرائط مساحية بالمواقع الأثرية المكتشفة في سيناء، وتم تسليم الآثار على أربع دفعات وضمت الدفعة الأولى 28 صندوق و10 لوحات يونانية وضمت الدفعة الثانية 103 صندوق، كما ضمت الثالثة 415 صندوقًا أما الدفعة الرابعة والأخيرة ضمت 838 صندوقًا بأحجام كبيرة ومتوسطة تحتوي على آثار فرعونية ويونانية وإسلامية وبعض اللوحات الفرعونية كبيرة الحجم والأقنعة التي ترجع إلى العصر الفارسي والحلي والعملات الذهبية والبرونزية.

ومن الآثار المستردة؛ لوحة من الحجر الجيري تمثل نصباً تذكاريا لجنود يونانيين عثر عليها بقلعة مجدلوم التي عرفت في القرنين الرابع والخامس الميلادي بشمال سيناء – حفائر جامعة بن جوريون.

قناع دفن لوحة أحد الجنود يعلوه إكليل جبس مزخرف منقوش من العصر اليوناني، شواهد قبور من الجبانة المسيحية بموقع آثار الخوينات بشمال سيناء، مكتوبة باليونانية من بداية القرن الخامس الميلادي، وهذه الشواهد من المجموعة المعروفة باسم مجموعة موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أعيدت لمصر بعد أن اشترتها سلطات الآثار الإسرائيلية من زوجته بعد وفاته وعددها عشرة شواهد.

مخطوطات قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون – طابا – جنوب سيناء، سلمت هذه المخطوطات إلى وفد هيئة الآثار المصرية وقت توقيع اتفاقية عودة آثار سيناء في 1 يناير 1993 بتل أبيب المخطوطات عددها 144 مخطوط، تم الكشف عنها في حفائر جزيرة فرعون بطابا بعثة الآثار الإسرائيلية.

مجموعة من العملات البرونزية من العصر البطلمي تمثل جزءاً من مجموعة عملات عددها 150 قطعة عملة مخلفة العصور، عثر عليها في أعمال المسح الأثري والحفائر من القنطرة شرق حتى رفح بشمال سيناء.

مجموعة من رؤوس الحراب والسهام وأدوات الصيد والسكاكين من عصر ما قبل التاريخ، منفاخ حجري لصهر المعادن، إناء زجاج من العصر الروماني، حلى وعملات، أواني فخارية مختلفة الأحجام، عقود من العظم والأحجار الكريمة ترجع إلى 500 عام، وهي من أقدم ما عثر عليه في المقابر بسيناء.