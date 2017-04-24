أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة تبذل كل جهدها لراحة المواطنين وتسهيل كافة إجراءات الحصول على الخدمات.

ونوهت الوزيرة - في تصريح اليوم الإثنين - خلال افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بديوان عام محافظة مطروح بحضور اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح بعد تطويره بتكلفة مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات ، بأن افتتاح المركز يأتى لتفعيل منظومة الشباك الواحد في إطار المشروع القومي الذي تتبناه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية .

وقالت الوزيرة ” شرفت بتولي الوزارة خلفا لأشرف العربي ، حيث وجدت ثروة من الإمكانيات والجهود والإمكانات البشرية ، مشيرة إلى أن الوزارة احتفلت منذ أيام بميكنة جميع مكاتب الصحة والبالغ عددها 4800 مكتب صحة في جميع أنحاء الجمهورية مؤكدة أن اي مسئول كل همة راحة المواطنين”.

ووجهت الوزيرة رسالة للمستثمرين قائلة: إن مصر من أكثر الدول التي بها عائد للاستثمار ، مشددة علي أهمية المسئولية الاجتماعية للمستثمرين لتحقيق عائد التنمية .