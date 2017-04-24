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شاهد .. شاكيرا في ملعب الكلاسيكو "تشجيع وانفعال"
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شاهد .. شاكيرا في ملعب الكلاسيكو "تشجيع وانفعال"

الإثنين، 24 ابريل 2017 03:07 م

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو للنجمة العالمية شاكيرا وزوجة المدافع بصفوف نادي برشلونة و‌المنتخب الأسباني جيرارد بيكيه، وهي تشاهد مباراة الكلاسيكو من ملعب “سانتياجو برنابيو”، والتي شارك فيها زوجها .

والتقطت الكاميرات في مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أمس ردود أفعال النجمة العالمية شاكيرا، حيث كانت تشجع بانفعال شديد، وبدت قلقة بعض الشيئ .

وتفاعل النشطاء مع الفيديو، مؤكدين على أن المباراة بالفعل كانت حماسية إلى أبعد الحدود، ومهنئين شاكيرا بفوز البارسا وامتاع المشاهدين بأداء محترف .

يذكر أن المباراة انتهت بفوز برشلونه 3/2 وبهذه النتيجة، تم رفع رصيد برشلونة إلى 75 نقطة، ليتساوى مجددًا فى الصدارة مع ريال مدريد، ويتفوق عليه بفارق الأهداف .

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