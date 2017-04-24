قالت المفوضة الأوروبية لشئون السياسة الخارجية فيديريكا موجيريني” إنه من السخف اعتبار روسيا والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين في ظل العقوبات المتبادلة بين الطرفين، معربة عن استعداد بروكسل لاستمرار التعاون مع روسيا..مؤكدة أن زيارتها إلى موسكو تظهر ذلك”.

وأضافت موجيريني، عقب لقائها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين في موسكو،” ليس هذا نوع العلاقات التي يمتلكها الشركاء عادة..مشيرة إلى أن التعاون بين الطرفين ليس مجمدا”.