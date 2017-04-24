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الإثنين 24 ابريل 2017 01:45 مساءً
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علماء: الفراولة تقي من سرطان الثدي
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علماء: الفراولة تقي من سرطان الثدي

الإثنين، 24 ابريل 2017 01:44 م

أكد فريق دولي من علماء الصحة أن تناول كميات من الفراولة يوميا يخفض من مستويات الكوليسترول في الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.

وفي مقال نشرته مجلة Scientific Reports قال العلماء أن الفراولة “تعتبر من أكثر الثمار الطبيعية فائدة للصحة، لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات ومادة البوليفينول والمواد المضادة للأكسدة، التي تخفض من نسبة الالتهابات في الجسم وتساعد في الوقاية من سرطان الثدي”.

وأوضحوا أن جميع التجارب الأخيرة بينت أن المواد المستخرجة من فراولة الـ “ألبا”، ساعدت بشكل ملحوظ على علاج الأورام السرطانية، كما لوحظ أن معدلات انقسام الخلايا السرطانية وسرعة انتشار الورم في الجسم، انخفضت لدى المصابين بالسرطان والذين حرصوا على تناول كميات معينة من تلك الفراولة لمدة يومين أو ثلاثة.

وكذلك بينت التجارب التي أجريت في المخابر أن الفئران التي احتوت أطعمتها على 15% من الفراولة، انخفضت معدلات وفياتها بسرطان الثدي بمقدار ملحوظ، كما تنشطت عند إناثها غدد إفراز الحليب.

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