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الإثنين 24 ابريل 2017 01:43 مساءً
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اليوم.. عزاء والدة شريف وعمرو عرفة في "عمر مكرم"
شريف عرفة

اليوم.. عزاء والدة شريف وعمرو عرفة في "عمر مكرم"

الإثنين، 24 ابريل 2017 01:43 م

يتلقى المخرج الكبير شريف عرفة وشقيقه عمرو عزاء والدتهما، اليوم الاثنين، فى مسجد “عمر مكرم” بميدان التحرير، وذلك بعدما رحلت عن عالمنا يوم الجمعة، وتمت صلاة الجناة عليها فى مسجد السيدة نفسية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفنى مثل أحمد السقا ومحمد سعد، وأحمد رزق، وآخرين.

يذكر أن المخرج شريف عرفة يصور حاليا فيلم “الكنز” مع مجموعة كبيرة من النجوم مثل محمد رمضان ومحمد سعد وروبى وأحمد رزق، وهند صبرى، وآخرين، أما المخرج عمرو عرفة فيصور حاليا مسلسله “لمعى القط” مع الفنان محمد عادل إمام، والمقرر عرضه فى دراما رمضان المقبل.

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