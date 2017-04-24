أكد علماء من جامعة ويك فورست الأمريكية أن شرب عصير الشمندر أو (البنجر) قبل ممارسة التمارين الرياضية يحسن من صحة الدماغ.

وفي مقال نشرته مجلة Gerontology العلمية قال العلماء: “تؤكد جميع الدراسات الطبية أن ممارسة التمارين الرياضية تساهم في تحسين صحة الإنسان، لكن دراساتنا الأخيرة أكدت أن شرب عصير الشمندر قبل ممارسة الرياضة يساهم بشكل فعال في تخفيض الضغط ويحسن من أداء عمل الدماغ عند الكبار بالسن”.

فبالإضافة لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والأملاح المعدنية اللازمة لعمل أعضاء الجسم المختلفة، يحتوي عصير الشمندر على مركبات النيتروجين والمواد المضادة للأكسدة التي تتحول إلى مركبات مفيدة تساعد في تحسين مرونة جدران الأوعية الدموية، الأمر الذي يقلل من آثار ارتفاع ضغط الدم وخصوصا عند كبار السن.

وأكدوا أن شرب كميات من عصير الشمندر قبل الرياضة يساهم بتحويل النترات الموجودة فيه إلى مركبات أوكسيد النيتريك، التي تحسن عمل الشعيرات الدموية في الدماغ بحيث تؤمن وصول الأوكسيجين والمواد اللازمة لعمل خلاياه، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الذاكرة والنشاط الذهني.

وأشار العلماء إلى أنهم توصلوا لتلك النتائج بعد دراسات أجروها على عدد من الذين زادت أعمارهم على 55 عاما، حيث بينت النتائج أن الذين يمارسون الرياضة لديهم مشاكل صحية أقل بما يتعلق بمشاكل القلب والأوعية الدموية، أما الأشخاص الذين يحرصون على شرب عصير الشمندر باستمرار قبل ممارسة التمارين الرياضية يمتازون بصحة وقدرات ذهنية أفضل.