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علماء يضعون قائمة مشروبات جديدة يجب الابتعاد عنها
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علماء يضعون قائمة مشروبات جديدة يجب الابتعاد عنها

الإثنين، 24 ابريل 2017 01:37 م

أوضح العلماء الأمريكيون أن تناول المشروبات المحلاة والتي تحتوي على الصودا، بشكل منتظم، يؤدي إلى تقلص حجم الدماغ وتدهور الذاكرة.

وقد نشرت مجلة “Alzheimer’s & Dementia” العلمية دراسة جاء فيها أن العلماء بينوا أيضا أن التناول اليومي للمشروبات الغازية، التي تحتوي على السكر أو بديله، يضاعف من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية والخرف 3 مرات، وذلك مقارنة بالنظام الغذائي الذي يخلو من المشروبات الغازية.

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل نتائج دراسات تأثير تناول المشروبات المحتوية على السكر على صحة الإنسان.

وأخضع العلماء 3 مجموعات من المتطوعين للفحص بالرنين المغناطيسي. وضمت المجموعة الأولى 4 آلاف مشارك بسن تجاوز 30 عاما، والمجموعة الثانية فيها 3 آلاف زاد سنهم عن 45 عاما، أما الثالثة فضمت 1.5 ألف متطوع بسن 60 عاما وما فوق.

وقال، ماتيو باس، أحد معدي الدراسة من جامعة بوسطن الأمريكية، إن نتائجها تدل على وجود علاقة بين تناول المشروبات المحلاة من جهة، وضمور الدماغ وفقدان الذاكرة من جهة أخرى.

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