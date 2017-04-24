أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن اجتماع الْيَوْمَ المقرر للهيئة سيناقش معايير اختيار رؤساء مجالس ادارات وتحرير الصحف القومية ، ولن يتم الإعلان عن أسماء القيادات الجديدة .

ومن المقرر ان تجتمع الهيئة الوطنية في الثانية من ظهر الْيَوْمَ لاستكمال مناقشة معايير اختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير واستكمال جدول الأعمال للجلسة السابقة.