 Moheet on google
الإثنين 24 ابريل 2017 01:48 مساءً
روابط سريعة
كرم جبر: اجتماع الهيئة الوطنية الْيَوْمَ لمناقشة معايير اختيار قيادات الصحف القومية
كرم جبر

كرم جبر: اجتماع الهيئة الوطنية الْيَوْمَ لمناقشة معايير اختيار قيادات الصحف القومية

الإثنين، 24 ابريل 2017 01:47 م

أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن اجتماع الْيَوْمَ المقرر للهيئة سيناقش معايير اختيار رؤساء مجالس ادارات وتحرير الصحف القومية ، ولن يتم الإعلان عن أسماء القيادات الجديدة .
ومن المقرر ان تجتمع الهيئة الوطنية في الثانية من ظهر الْيَوْمَ لاستكمال مناقشة معايير اختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير واستكمال جدول الأعمال للجلسة السابقة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3