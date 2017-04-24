قام محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور يرافقه اللواء مصطفي الرزاز مساعد مدير أمن المحافظة وسكرتير عام المحافظة اللواء محمد السعدني وعددا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ، اليوم الإثنين ، بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في ساحة الشهداء بمدينة العريش ، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى والذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء .

وأشاد المحافظ بالدور الوطني والبطولي لأبناء سيناء في دعم القوات المسلحة حتى تحقق النصر العظيم .. مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بتنمية وتعمير سيناء ، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات التي يتم افتتاحها بمناسبة العيد القومي للمحافظة في كافة المجالات ، بهدف خدمة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، فضلا عن دعم عمليات التنمية المستدامة على أرض المحافظة .

وأكد حرحور على دور القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة المدنية وأهالي سيناء الشرفاء في القضاء على الإرهاب ومتابعة التنمية والتعمير على أرض المحافظة .. موجها التهنئة و التقدير لأبناء مصر و شهدائها خلال الحرب ومصابي العمليات الحربية والأبطال الذين ما زالوا على قيد الحياة.