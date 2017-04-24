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محافظ شمال سيناء يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالعريش
اللواء عبد الفتاح حرحور

محافظ شمال سيناء يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالعريش

الإثنين، 24 ابريل 2017 01:34 م

قام محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور يرافقه اللواء مصطفي الرزاز مساعد مدير أمن المحافظة وسكرتير عام المحافظة اللواء محمد السعدني وعددا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ، اليوم الإثنين ، بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في ساحة الشهداء بمدينة العريش ، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى والذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء .
وأشاد المحافظ بالدور الوطني والبطولي لأبناء سيناء في دعم القوات المسلحة حتى تحقق النصر العظيم .. مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بتنمية وتعمير سيناء ، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات التي يتم افتتاحها بمناسبة العيد القومي للمحافظة في كافة المجالات ، بهدف خدمة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، فضلا عن دعم عمليات التنمية المستدامة على أرض المحافظة .
وأكد حرحور على دور القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة المدنية وأهالي سيناء الشرفاء في القضاء على الإرهاب ومتابعة التنمية والتعمير على أرض المحافظة .. موجها التهنئة و التقدير لأبناء مصر و شهدائها خلال الحرب ومصابي العمليات الحربية والأبطال الذين ما زالوا على قيد الحياة.

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