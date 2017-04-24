الصندوق الاجتماعي وشركة هيرميس للتأجيرالتمويلي يوقعان عقد بقيمة 20 مليون جنيهالإثنين، 24 ابريل 2017 01:46 م
وقعت نيفين جامع القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وكل من أحمد الخولي عضو مجلس إدارة منتدب وطلال حمزة رئيس الإدارة المالية والتمويل لشركة هيرميس للتأجير التمويلي ، وفاطمة لطفي رئيس مجلس ادارة شركة المجموعه المالية هيرميس للتأجير التمويلي ،عقد لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات بنظام التأجير التمويلى قيمته 20 مليون جنيه ، وذلك بحضور ممثلي البنك الدولي ، حيث أن هذا العقد ممول تحت مظلة اتفاقية البنك الدولي المبرمة مع الصندوق منذ عام 2014 وتبلغ قيمتها الإجمالية 300 مليون دولار أمريكى ، والتي تأتى استمرارا للتعاون الدائم والدعم المستمر من خلال وزارة التعاون الدولى في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الصندوق الاجتماعي للتنمية وحرصه على تنويع المنتجات التمويلية الجديدة والتوسع في مجال الأنشطة التي يقوم بتمويلها ، وكذلك التوسع في التعامل مع مختلف شركاء التنمية ” بنوك – شركات ـ جمعيات ” وذلك للتسيير على المستفيدين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة .
وقالت نيفين جامع - إن مجالات استخدام عقود الايجار التمويلى المبرمة مع المستأجرين تستهدف تمويل آلات جديدة وقطع غيار للمشروعات الجديدة والقائمة بنظام التأجير التمويلى بجميع محافظات الجمهورية ، وأيضا سيتم تمويل الأطباء والصيادلة الحاصلين على تراخيص لمزاولة النشاط لشراء الالات والمعدات الخاصة بالمراكز الطبية والعيادات والصيدليات .
وأشارت الى أنه من المتوقع تنفيذ حوالى 28 عقدا بنظام التأجير التمويلي مما يتيح توفير نحو 140 فرصة عمل .
وعلى الجانب الاخر ، ستقوم الشركة بالتعاون مع الصندوق في تحديد المشروعات الصغيرة المستهدفة ودراستها وتحديد صلاحيتها ، بالإضافة الى المتابعة الميدانية للمشروعات الممولة وتقديم تقارير دورية للصندوق عن معدلات سير العمل بها .
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