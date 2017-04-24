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بالفيديو.. مكتب نتنياهو يصدر فيلمًا تحريضيًا ضد أبو مازن
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو

بالفيديو.. مكتب نتنياهو يصدر فيلمًا تحريضيًا ضد أبو مازن

الإثنين، 24 ابريل 2017 01:34 م
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هاجم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، الرئيس الفلسطيني، عباس أبومازن، قائلًا إنه يمول مبالغ ضخمة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين وصفهم بالمخربين.

ونشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيلم فيديو أعده مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتعاون مع مكتب الصحافة الحكومي باللغة الإنجليزية يطالبان فيه أبو مازن بالتوقف عن تمويل ما تم وصفهم بالإرهابيين.

وجاء في فيلم الفيديو معطيات حول المبالغ التي تنقل من أبو مازن رواتب للأسرى، والتي تصل إلى أكثر من مليار دولار.

وأضاف أردان أن أبو مازن يدعم القتلى علنا ويستخدم أموال السلطة التي تصل من الدول الغربية، لذا يجب أن تتوقف هذه الظاهرة.



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