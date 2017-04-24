نقلت قوات مديرية أمن الاسكندرية، صباح اليوم عضو مجلس النواب، سحر الهوارى، إلى سجن دمنهور، وشقيقها، حازم إلى سجن برج العرب بعد احتجازهما ليلية أمس داخل مبنى مديرية أمن الإسكندرية.

كما ستقوم إدارة تنفيذ الأحكام بضبط المتهم الثالث شقيقها حاتم، الذى لم يحضر الجلسة، لإعادة إجراءاته فى القضية التى حكم عليه فيها بالسجن 5 سنوات.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار أمير العدلى أمير، قد قضت بمعاقبة كلا من عضو مجلس النواب سحر الهوارى، وشقيقيها حاتم وحازم الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات لإفلاسهم بالتدليس، فى الفترة السابقة من عام 1998 بإجمالي مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونهم.

كانت النيابة العامة بالإسكندرية، قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة التواطئ مع مسئولى بنك القاهرة، لتوقفهم عن سداد ديونهم وإعلان إفلاسهم على غير الحقيقة.