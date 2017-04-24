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مدير ميناء شرق بورسعيد: الانتهاء من المرحلة الأولى لأرصفة الميناء بحلول 2018‎
ميناء بورسعيد - مينا - رصيف بحري

مدير ميناء شرق بورسعيد: الانتهاء من المرحلة الأولى لأرصفة الميناء بحلول 2018‎

الإثنين، 24 ابريل 2017 01:27 م
أش أ

أكد مدير ميناء شرق بورسعيد القبطان علي عاصم، اليوم الاثنين، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من أرصفة الميناء بطول 5 كيلو مترات بحلول عام 2018 .. مشيرا إلى أن الميناء سوف يستقبل قاطرات تعمل على قطر وإرشاد السفن وسيتم تعميق الأرصفة حتى تصل إلى 22 مترا لاستيعاب السفن العملاقة من طراز تريبل E التي تتردد على الميناء.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، وفد رفيع المستوى من جهات رقابية أثناء زيارته لميناء شرق بورسعيد، لمتابعة استكمال مرافق الميناء.

واستعرض مدير الميناء المشروعات التنموية بميناء شرق بورسعيد من قاطرات وموازين ومحطة تحلية المياه ومحطة الصرف الصحي وساحة انتظار الشاحنات، بالإضافة إلى المشروعات الجاري إنشاؤها من أرصفة ومحطة الكهرباء وقدرتها التشغيلية التي تبلغ 250 ميجا فولت أمبير لتغذية الميناء بالكامل والمناطق المحيطة به.

وعقب اللقاء .. اصطحب مدير الميناء الوفد الرقابي لتفقد ساحة انتظار الشاحنات التي تتسع لأكثر من 460 شاحنة لمنع تكدس الشاحنات حيث يوجد بها محلات تجارية وأماكن خدمية وترفيهية.

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