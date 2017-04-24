أقامت كوريا الجنوبية مركزا لإدارة الكوارث في مدينة باسي الفلبينية بمثابة منشأة للتدريب على الإخلاء ومأوى بعد إعصار هايين القوي، الذي اجتاح المنطقة الوسطى من البلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا في عام 2013، وفقا لما ذكره الصليب الأحمر الكوري الجنوبي اليوم الاثنين.

وقد نفذ الصليب الأحمر الكوري الجنوبي المشروع مع حكومة باسي المحلية لبناء المنشأة في جزيرة باناي بمقاطعة ايلويلو فى الفلبين كجزء من جهود إعادة التأهيل في أعقاب الإعصار الذي أسفر عن مصرع 6300 شخص في المنطقة التي اجتازها الإعصار.. وفقا لوكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وقال مسؤول في الصليب الأحمر الكوري الجنوبي إنه تم تقديم تسهيلات للفلبين للتعامل مع الكوارث بطرق استباقية واتخاذ إجراءات وقائية.

وأقام مسؤولون من الصليب الأحمر الكورى الجنوبي والفلبيني يوم الجمعة مراسم للاحتفال بتدشين هذه المنشأة المزودة بمستودع ورافعات شوكية وصهاريج مياه ومعدات أخرى للتعامل مع الكوارث، إلى جانب مسكنين ومركز تدريب لتنفيذ إدارة الكوارث.

وقال الصليب الأحمر الكوري الجنوبي الذي ضخ 5ر2 مليار وون (حوالي 21ر2 مليون دولار أمريكى) في المشروع أن 5ر3 مليون شخص يعيشون في الجزيرة سيستفيدون من هذه المنشاة.

يذكر أن هيئة الإغاثة الكورية الجنوبية تنازلت عن المنشاة للصليب الأحمر الفلبيني.

وذكر الصليب الأحمر الكوري الجنوبي أن هذا يعتبر أكبر مركز لإدارة الكوارث يديره الصليب الأحمر الفلبيني.