وجه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اليوم الاثنين اللواء رزق علي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بسرعة توفير خطوط أتوبيسات لنقل الركاب من طرة إلى وسط المدينة للقضاء على تكدس المواطنين نتيجة بطء حركة المترو بالخط الأول لتسيير القطارات من طرة للمعصرة باتجاه واحد بالتبادل لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكد المهندس رزق - فى تصريح له اليوم الأثنين -أنه فور تلقي الإخطار بوقوع حادث بمحطة طرة لمترو الأنفاق ، تم الدفع بـ 10 سيارات لنقل المواطنين من طرة إلى ميدان عبد المنعم رياض وميدان العباسية كخدمة خاصة ، لحين عودة الأمور إلى طبيعتها .

وكانت قد سقطت أمس 3 عربات من قطار بالخط الأول من على شريط المترو أثناء اتجاهه للتخزين بورش طرة البلد دون وقوع خسائرمادية.