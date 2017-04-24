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رسميا.. تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى بسبب زيارة بابا الفاتيكان
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رسميا.. تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى بسبب زيارة بابا الفاتيكان

الإثنين، 24 ابريل 2017 01:19 م
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أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى الأسبوع الـ26 للدورى، والتى كان مقررا لها الجمعة المقبل.

وقال عامر حسين إن تأجيل المباراة بسبب زيارة بابا الفاتيكان لمصر، وفقا لقرار الأمن، وسيتم تحديد الموعد الجديد للمباراة خلال ساعات، مضيفا أن خطاب الأمن وصل لاتحاد الكرة منذ قليل يفيد بالتأجيل رسميا.

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