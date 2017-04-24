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١٨٪‏ نسبة نجاح طلبة الثانوية المصريين بالسودان
وزارة التربية والتعليم في مصر

١٨٪‏ نسبة نجاح طلبة الثانوية المصريين بالسودان

الإثنين، 24 ابريل 2017 01:31 م
أ ش أ

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج امتحان الدور الأول لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسي الحالي والتي تنظمها وتشرف عليها الوزارة.
وأعلن الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام “مشرف عام الامتحان، أن نسبة النجاح هذا العام قد بلغت (18%) وأن نتيجة الامتحان قد جاءت على النحو التالي:
- عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات (240) طالبًا/ طالبة.
- عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحان بنجاح (45) طالبًا/ طالبة.
- عدد طلاب الدور الثاني (92) طالبًا/ طالبة.
- عدد الطلاب الراسبين (106) طلاب/ طالبات.
وتقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان اعتبارًا من يوم السبت ٨ يوليو المقبل.

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