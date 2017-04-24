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الرئيس الفلسطيني يغادر الكويت بعد زيارة رسمية استمرت يومين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني يغادر الكويت بعد زيارة رسمية استمرت يومين

الإثنين، 24 ابريل 2017 01:18 م
أ ش أ

غادر الكويت ظهر اليوم الاثنين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد الرسمي المرافق له بعد زيارة رسمية للكويت استغرقت يومين أجرى خلالها مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

وقدعقد أمير الكويت مع الرئيس الفلسطينى أمس جلسة مباحثات تناولت تعزيز العلاقات الثنائية ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك فضلا عن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد كان على رأس مودعي الرئيس الفلسطيني على أرض المطار أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وعدد من كبار رجال الدولة .

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