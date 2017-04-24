تأييد إعدام وسجن 17 متهمًا في أحداث شغب الإسكندرية

رفضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من المتهم فضل المولى وتأييد الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل سائق تاكسي خلال أحداث شغب الإسكندرية التي وقعت في 15 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كما قضت المحكمة برفض طعن 16 متهما آخرين بالقضية وتأييد عقوبة السجن ضدهم.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت بإعدام المتهم الأول فضل المولى لاتهامه بقتل سائق تاكسى “مينا عزيز رأفت”، كما قضت بالسجن 10 سنوات للمتهم الثانى والسجن 5 سنوات لـ 12 متهما آخرين فى أحداث التجمهر والشغب التى وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.