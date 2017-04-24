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دوتيرتي "متهم" بالقتل خارج نطاق القانون
الرئيس الفلبيني دوتيرتي‎

دوتيرتي "متهم" بالقتل خارج نطاق القانون

الإثنين، 24 ابريل 2017 01:08 م
متابعات

قدم محامي فلبيني مستندات إلى المحكمة الجنائية الدولية قال إنها تتضمن دليلا على تورط مزعوم للرئيس، رودريغو دوتيرتي، في عمليات قتل خارج نطاق القانون بحق أشخاص يشتبه في كونهم تجار مخدرات ومجرمين آخرين.

وقدم المحامي جودي سابيو لمكتب الادعاء بالمحكمة صباح الاثنين ملفا مكونا من 77 صفحة يوضح المزاعم.

وتلقت المحكمة بلاغات مماثلة كثيرة من شتى بقاع العالم بشأن جرائم مزعومة، ومن غير الملزم أن يفتح الادعاء تحقيقات أولية بناء عليها.     

غير أن الملف، الذي قدمه سابيو جاء بعدما قالت المدعية العامة فاتو بنسودا العام الماضي إنها “قلقة بشدة” إزاء تقارير حول عمليات قتل في الفلبين.

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