البرلمان العربي يعلن تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلالالإثنين، 24 ابريل 2017 01:05 م
أكد الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي دعمه وتضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم وما يعانوه من انتهاكات عنصرية قمعية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرا في الوقت ذاته استمرار الخطط الاستيطانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في الأراضي العربية المحتلة، رغم قرارات الشرعية الدولية لوقفها، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يُدين بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الاثنين أمام الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ريتشارد دكتس.
وطلب رئيس البرلمان من الأعضاء الوقوف دقيقة احتراما وتقديرا وتضامنا مع هؤلاء السجناء الأبطال الذين بدأوا إضرابا عن الطعام (إضراب الكرامة)،كما أعلن عن تسمية جلسته هذه بجلسة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين.
وطالب السلمي بإحياء عملية السلام، بناء على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدا دعمه للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، للدفاع عن حق شعبنا العربي الفلسطيني في استرداد حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، قائلا هذا ما عملنا عليه من خلال الرسالة التي أرسلناها إلى رئيس مجلس العموم البريطاني، التي طالبنا فيها بتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته المملكة المتحدة، وإيقاف الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، والاعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن المسئولية التي تقع على عاتقهم كممثلين للشعب العربي، مسئولية كبيرة، تُحتم عليهم البحث عن أفضل السبل، لإسهام البرلمان في النهوض بمجتمعنا العربي، واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات اللازمة، للارتقاء بالعمل العربي المشترك وتفعِيله، وبما يتناسب وتطلعات وآمال أمتنا العربية، وقيامه بعرض مجمل القضايا التي تهم المواطن العربي، أمام القمة العربية التي عقدت في نهاية شهر مارس الماضي بالأردن، مشيدا بما حدث من تنقية للأجواء العربية، من خلال الاجتماعات الثنائية بين الرؤساء العرب، وما صدر عن القمة من قرارات توحد المواقف العربية، خصوصا المواقف في القضايا العربية الكبرى والاستراتيجية.
وقال رئيس البرلمان العربي إن من أخطر التحديات التي تواجه أمتنا العربية ظاهرة الإرهاب، التي زادت مظاهرها وتداعياتها، مما يستلزم تبنى استراتيجية عربية موحدة تقوم على التعرف على الأسباب الحقيقية المؤدية إلى انتشار هذه الظاهرة ومعالجتها، ومن يقف خلفها، ومن يدعم ويمول الإرهابيين، معربا عن دعمه الكامل لما تقوم به الدول العربية من خطوات لاجتثاث هذه الظاهرة المقيتة، ومشددا على أن هذه العمليات الإرهابية الجبانة لن تزيد الشعب العربي إلا قوة وعزيمة وصلابة، لتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدي لإجرامهم، معزيا مصر رئيسا وحكومة وشعبا، في الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف الكنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية.
وأشار إلى أن ما يتعرض له الشعب السوري خاصة ما جرى مؤخرا من جريمة بشعة في القصف بالغازات السامة الذي استهدف مدينة خان شيخون، وأدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، يدعونا للطلب من جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، اتخاذ خطوات جادة وفاعلة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم البشعة وتقديم مرتكبيها إلى محكمة الجنايات الدولية، مؤكدا على أهمية وقف الحرب في سوريا وإخراج كافة القوات الأجنبية منها والدخول في عملية سلمية تلبي تطلعات الشعب السوري وتحافظ على وحدة سوريا واستقلالها وعروبتها.
كما أكد دعمه لدولة العراق في حربها على الإرهاب وانتصاراتها على تنظيم داعش الإرهابي، وشدد على ندائه لإغاثة النازحين من العمليات العسكرية في مدينة الموصل، معلنين دعمنا لتفعيل الحوار الوطني بين أبناء الشعب العراقي.
ورحب الدكتور مشعل السلمي بالجهود العربية والجهود التي يقوم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، لحل الأزمة الليبية، مناشدا جميع الأطراف الليبية الجلوس على طاولة الحوار السياسي للوصول إلى تسوية سياسية تضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.
وجدد الالتزام بدعم الشرعية الدستورية بجمهورية اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، مؤكدا دعمه لما تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، للدفاع عن الشرعية في اليمن.
كما أكد على ضرورة أن تكون العلاقات بين الدول العربية ودول الجوار قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون العربية.
وطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، كما طالبها بالكف عن الأعمال والتصريحات العدوانية تجاه مملكة البحرين، معلنا دعمه الكامل لمملكة البحرين بما تقوم به للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
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