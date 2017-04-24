عرضت وسائل الإعلام الأمريكية مقطع فيديو مدته لا تتعدى الدقيقة، يظهر حادث مروع لطفلة لا يتعدى عمرها الخمس أعوام .

الفيديو يظهر الطفلة وهي متشبثة بباب حافلة مدرسية وفُتح فجأة، إلا أنها لم تستطع التماسك وسقطت في وسط الشارع، وذلك حسبما أظهرت كاميرا مثبتة بسيارة عامل إطفاء أمريكي، من أركانساس يدعى ” سيامبولي ” .

وأوقف العامل سيارته على الفور وسارع لإسعاف الطفلة الصغيرة، التي كانت شبه فاقدة للوعي في البداية، إلا أنها استعادت وعيها بمجرد أن حملها بين يديه.

ونقلت “فوكس نيوز” عن سيامبولي قوله: “بدت الفتاة وكأنها أصيبت بصدمة عصبية، وبدأت تصرخ وتقول “أين أمي؟”.. تبدو هذه الأشياء مؤثرة جدًا”، مشيرًا إلى أنه استدعى فرقة الإسعاف التي وصلت بعد بضع دقائق.

ونقلت الطفلة الصغيرة إلى المستشفى، إلا أن والدتها قالت إنها أصيبت بكسر في الفك وسوف تخضع لجراحة صغيرة، وسوف تخرج من المستشفى قريبًا، مشيرة إلى أنها لا توجه أي لوم إلى السائق، وأن كل ما يهمها هي ابنتها وسلامتها.