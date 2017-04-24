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الإثنين 24 ابريل 2017 12:17 مساءً
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السيسي يعود إلى القاهرة قادما من الرياض
السيسي بعد تفجيرات طنطا والاسكندرية

السيسي يعود إلى القاهرة قادما من الرياض

الإثنين، 24 ابريل 2017 12:16 م
أ ش أ

عاد إلى القاهرة اليوم الاثنين الرئيس عبد الفتاح السيسي قادما من الرياض بعد زيارة للمملكة العربية السعودية أجري خلالها محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تركزت حول سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات التى تواجه المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.
وكان الرئيس السيسي والعاهل السعودى الملك سلمان قد اتفقا خلال القمة المصرية السعودية التى عقدت أمس بالرياض على ضرورة تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، كما أكدا على أهمية مجابهة كل محاولات التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية وذلك حفاظا على الأمن القومي العربي.

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