بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم الإثنين ببرقية تهنئة للفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء.

ونقل عبد العال في البرقية لوزير الدفاع خالص التهنئة القلبية باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقال في البرقية - بحسب بيان لمجلس النواب-:” إنه ليوم عظيم، يوم تحرير سيناء، أرض الفيروز، بأيدى أبنائها البررة من رجال القوات المسلحة البواسل الذين وهبوا أنفسهم لله وللوطن، يقاتلون فى سبيل الله، لا يريدون إلا وجهه، ويطلبون الشهادة فكانوا أشرف الرجال وأطهر الشهداء”.

وأضاف :”إن هذا النصر العظيم، ما كان ليتحقق لولا إصرار وعزيمة لا تلين على تغيير الواقع الأليم، وتحقيق أعظم أمجاد الأمة”.

وتابع :”إننا نحني هاماتنا لشهدائنا الأبرار الذين افتدوا الوطن بأرواحهم . . فرووا ثراه بدمائهم الطاهرة، فكتبوا بذلك أنصع الصفحات فى تاريخ الوطنية المصرية، فاستحقوا أن نخلد ذكراهم، ونحنى جباهنا اعزازاً وتقديراً لهم”.

وأضاف عبد العال :”لقد صدق الله وعده وأعز جنده، وصان كنانته، وحفظ أرضه المقدسة، وتوج كفاح شعب عظيم، صاحب أعرق الحضارات بنصر مبين”.

ووجه عبد العال في ختام البرقية التحية لكل من شارك فى صناعة هذا المجد التليد، وكل من قدم للوطن أغلى ما يملك.