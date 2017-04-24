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الإثنين 24 ابريل 2017 12:20 مساءً
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شاهد.. هكذا انتقد "سلمان العودة" داعية تزوج 18 مرة
الداعية السعودي سلمان العودة

شاهد.. هكذا انتقد "سلمان العودة" داعية تزوج 18 مرة

الإثنين، 24 ابريل 2017 12:19 م
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قال الداعية السعودي سلمان العودة إن كل من يدعو إلى الخير أو أي خطيب جمعة يجب أن يكون أولًا قدوة لأهل بيته وأسرته قبل أن يهدي الناس، مضيفًا أن من يريد أن يسأل عن داعية ما، فعليه أن يتوجه بسؤاله إلى أهل بيته قبل أن يسأل متابعيه.

حديث العودة جاء في فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب، انتقد فيه داعية تزوج 18 مرة، واصفًا ما يقوم به بأنه “يحل مشاكل البنات بتعقيدها”، حيث يتزوجها ليحل مشكلتها، ومن ثم يحولها من “عانز” إلى مطلقة، على حد تعبيره.

وسأل العودة: “هل بهذه الطريقة تحل المشاكل؟”، مضيفًا أن هذا لا يعتبر إرشادًا أسريًا أو وعظيًا.



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