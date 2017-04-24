 Moheet on google
الإثنين 24 ابريل 2017 12:18 مساءً
روابط سريعة
ارتفاع عدد قتلى القصف والاشتباكات بين الحوثيين والقوات اليمنية بتعز إلى 19 شخصا
الجيش اليمني

ارتفاع عدد قتلى القصف والاشتباكات بين الحوثيين والقوات اليمنية بتعز إلى 19 شخصا

الإثنين، 24 ابريل 2017 12:18 م
متابعات

ارتفع عدد قتلى القصف والاشتباكات بين قوات الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى 19 شخصا بمحافظة تعز اليمنية.

وقالت مصادر يمينة - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين - “قتل 12 حوثيا في اشتباكات مع قوات الشرعية اليمينة شرقي مديرية موزع وبمحيط معسكر خالد غربي محافظة تعز، بالإضافة إلى مقتل خمسة عناصر من قوات الشرعية اليمنية” .. مضيفة أنه قتل أيضا اثنان من الحوثيين في الجهة الشرقية من تعز خلال مواجهات وتبادل للقصف بين الشرعية والحوثيين وتركزت في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري والمواقع المحيطة به.

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف شنت 3 غارات استهدفت مواقع للحوثيين وقوات صالح في مفرق موزع، ما أسفر عن تدمير مواقع تتحصن بها الميليشيات وتدمير عدد كبير من الأليات العسكرية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3