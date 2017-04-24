ارتفاع عدد قتلى القصف والاشتباكات بين الحوثيين والقوات اليمنية بتعز إلى 19 شخصا

ارتفع عدد قتلى القصف والاشتباكات بين قوات الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى 19 شخصا بمحافظة تعز اليمنية.

وقالت مصادر يمينة - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين - “قتل 12 حوثيا في اشتباكات مع قوات الشرعية اليمينة شرقي مديرية موزع وبمحيط معسكر خالد غربي محافظة تعز، بالإضافة إلى مقتل خمسة عناصر من قوات الشرعية اليمنية” .. مضيفة أنه قتل أيضا اثنان من الحوثيين في الجهة الشرقية من تعز خلال مواجهات وتبادل للقصف بين الشرعية والحوثيين وتركزت في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري والمواقع المحيطة به.

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف شنت 3 غارات استهدفت مواقع للحوثيين وقوات صالح في مفرق موزع، ما أسفر عن تدمير مواقع تتحصن بها الميليشيات وتدمير عدد كبير من الأليات العسكرية.