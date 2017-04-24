أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بخروج الدفعة السادسة من مهجري حي الوعر المحاصر في مدينة حمص (وسط البلاد) باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي ضمن اتفاق لجنة الحي مع وفد روسي في وقت سابق يقضي بإخلاء المدينة من سكانها والمسلحين.

وذكر المرصد (مقره لندن) وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، أن الدفعة السادسة تشمل خروج نحو 2000 شخص، من بينهم 500 مسلح، إضافة إلى العائلات، ومن المتوقع وصولهم صباح الثلاثاء، وسيكون في استقبالهم منظمات إغاثية محلية معنية بشؤون المهجرين، ومن ثم يتم توزيعهم على مراكز إيواء مؤقت، ونقلهم إلى مخيم زوغرة.

يشار إلى أنه قد خرج في وقت سابق نحو 10 آلاف شخص من الحي المحاصر على دفعات خلال الأسابيع الماضية، واستقر المهجرون في مخيمات قرب مدينة جرابلس وإدلب.

ويعد حي الوعر المحاصر منذ 4 سنوات، آخر أحياء مدينة حمص التي تسيطر عليها المعارضة، حيث شهد خلال الأشهر الماضية حملة عسكرية مكثفة استهدفت الحي، وأجبرت سكانه على التهجير أو الموت جوعا وقصفا.