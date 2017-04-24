أعلنت شركة “الحديد والصلب” المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، طرح مناقصة عالمية لإعادة تأهيل وتطوير الشركة.

يأتى ذلك فى إطار خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية التى تقوم بها الوزارة لتطوير شركاتها التابعة وتحسين نتائج أعمالها، وتنفيذًا لبرنامج الحكومة الذى شمل تطوير وهيكلة شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب.

وكان الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام قد أكد على أن العام الحالى 2017 سيكون عام تطوير قطاعى الحديد والصلب والغزل والنسيج، لافتًا إلى انتهاء المرحلة الأولى من الهيكلة المالية لشركة الحديد والصلب المصرية، وذلك بزيادة رأس مال الشركة فى 11 أبريل 2017 بنسبة 100% من الأسهم مع احتفاظ الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنفس نسب مساهمتها بالشركة.

أشار الشرقاوى ،إلى الانتهاء من الدراسة الفنية لاحتياجات الشركة من التطوير وتحديث خطوط الإنتاج، وإعداد كراسة الشروط وطلب العروض الفنية والمالية مع مراجعة هذه الدراسة من الجهات المتخصصة.

جدير بالذكر أن شركة الحديد والصلب قد لاقت اهتمامًا من عدد من الشركات العالمية للدخول فى مناقصة التطوير على مدار الشهور القليلة الماضية، وتم التباحث مع تلك الشركات حول كيفية التطوير ومدى جدواه وطرق التمويل.

ودعت شركة الحديد والصلب الشركات العالمية المتخصصة فى تطوير شركات الحديد والصلب لتقديم عروضها فى المناقصة، على أن يكون موعد تقديم العطاءات 18/7/2017.