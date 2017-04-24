الأمير سلمان يتابع استعدادات إطلاق "المحرق" عاصمة الثقافةالإثنين، 24 ابريل 2017 12:03 م
استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد لمملكة البحرين ، نائب القائد الأعلى ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، اليوم في ديوانه في قصر الرفاع الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو- بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد.
وخلال هذا اللقاء أطلع المدير العام للإيسيسكو سمو ولي العهد البحريني على الاستعدادات الجارية والتنسيق بين الهيئة والإيسيسكو لإطلاق مدينة المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية عام 2018، كما قدم لسموه عرضا عن نشاطات الإيسيسكو في خطة عملها الحالية، ومجموعة من إصداراتها.
وأعرب عن شكره وتقديره لولي العهد على ما أبداه من اهتمام كبير بدور الإيسيسكو وفعالياتها المرتقبة تدشينها احتفاء بمدينة المحرق. كما نوه بالتعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين مملكة البحرين والإيسيسكو ، مشيداً بالإنجازات التي حققتها البحرين في الحقول الثقافية والتراثية وبما تتميز به من صروح ومعالم ثقافية وعلمية والتي هي شاهد على عراقة وأصالة مملكة البحرين وشعبهاوشعبها .
ومن جانبه ، رحب سمو الأمير باحتضان مملكة البحرين لهذه الفعالية الهامة التي تؤكد المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة وبما تمتلكه من حضارة عريقة وتواصل ثقافي مع مختلف الحضارات القديمة كمركز إشعاع للمعرفة والثقافة والتعايش والمحبة والسلام. ونوه سموه بالتعاون القائم بين هيئة البحرين للثقافة والآثار والإيسيسكو في المجالات الثقافية والتراثية .
وأشاد بجهود الدكتور التويجري في تعزيز مسيرة عمل الإيسيسكو وبرامجها الهادفة لخدمة الثقافة العربية الإسلامية ، وبأهمية الرسالة الحضارية التي تقوم بها الإيسيسكو ودورها الإنساني الثقافي الكبير في خدمة المجتمعات الإسلامية .
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