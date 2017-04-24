نظمت الإدارة العامة لتنمية مادة التربية الفنية زيارات تفقدية لمدارس ومعارض التربية الفنية بمحافظة الوادى الجديد “مدينة الفرافرة”، بالإضافة إلى عدد من المحافظات الأخرى (الغردقة، البحر الأحمر، شلاتين).

وأكدت الدكتورة رباب عبد المحسن مدير عام تنمية مادة التربية الفنية بالوزارة في تصريحات صحفية اليوم أهمية الأنشطة فى إعداد الفرد المتكامل الشخصية، المتوافق مع ذاته ومجتمعه، مضيفة أن النشاط الفنى يساعد أيضًا فى صقل شخصية الطالب، بحيث تصبح شخصية متعاونة وإيجابية، ويزيد من روح الانتماء لديه.

وأضافت أن الطلاب شاركوا من خلال المعارض بأعمال فنية متميزة، تشمل: أشغال الخشب والمعادن، والطباعة، وشغل بالخيوط وخامات البيئة، وأيضا رسوم التصوير والتصميم، واللوحات الزيتية، أما محافظة الوادى الجديد فتميزت بأعمال الرمل بألوانه الطبيعية.

وأشارت إلى أنه سيتم زيارة محافظات الأقصر، وأسوان، ومرسى مطروح خلال الأسبوع الجارى، لتفقد معارض التربية الفنية وأعمال الطلاب.