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الإثنين 24 ابريل 2017 12:14 مساءً
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أوكرانيا تفتح قضية في حادث انفجار سيارة بعثة الرقابة في دونباس
الشرطة الأوكرانية

أوكرانيا تفتح قضية في حادث انفجار سيارة بعثة الرقابة في دونباس

الإثنين، 24 ابريل 2017 12:14 م
أ ش أ

فتح جهاز الأمن الأوكراني قضية جنائية وفق مادة “عمل إرهابي أدى لمقتل شخص” في حادث انفجار سيارة بعثة الرقابة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى دونباس.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية اليوم الاثنين عن بيان للنيابة العامة بمقاطعة لوجانسك إن الحادث أسفر عن مقتل موظف طبي من فريق بعثة الرقابة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا . وأشار البيان إلى أن القتيل أمريكي الجنسية، لافتا إلى إصابة مواطنة ألمانية بارتجاج نتيجة الانفجار.

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