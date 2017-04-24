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مرصد الإسلاموفوبيا يدين نشر فيديو كاذب يتهم المسلمين بالاحتفال بأحداث الشانزليزيه
دار الافتاء المصرية

مرصد الإسلاموفوبيا يدين نشر فيديو كاذب يتهم المسلمين بالاحتفال بأحداث الشانزليزيه

الإثنين، 24 ابريل 2017 11:56 م
وكالات

أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية قيامَ زعيم المجموعة اليمينية المتطرفة “بريطانيا أولا” بنشر فيديو كاذب على حسابه في “تويتر”، ادعى فيه أن المسلمين يحتفلون بالاعتداء الإرهابي الأخير الذي جرى في شارع الشانزليزيه بباريس، بالرغم من أن الفيديو قديم يعود لعام 2009 ويظهر فيه مشجعو الكريكيت الباكستانيون وهم يحتفلون بانتصار فريقهم على فريق سيريلانكا.
وذكر المرصد، فى بيان له اليوم، أن العديد من الأصوات اليمينية في الغرب باتت مصدرًا لترويج الشائعات والأكاذيب عن المسلمين، مستغلين حالة العداء المتصاعدة للإسلام والمسلمين في الغرب، وحالة الهلع التي سببها تنظيم “داعش” الإرهابي في أوساط العديد من المجتمعات الأوروبية؛ لكسب التأييد السياسي والتصويت الانتخابي من جانب فئات كثيرة في المجتمعات الأوروبية.
وحذر المرصد من أن ترويج تلك الشائعات من شأنه تأجيج مشاعر الكراهية ضد المسلمين، وتأليب الرأي العام الأوروبي ضدهم، وترجمة هذه المشاعر إلى سياسات وإجراءات تَحُدُّ مِن حرياتهم وتُقَيِّدُها، وهي أمور تَصُبُّ كلها في صالح تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات المشابهة له، التي تستثمر تلك الحالة وهذه الممارسات العنصرية التي يتعرض لها المسلمون هناك، لتجنيد بعضهم وتحريض البعض الآخر على الانتقام من تلك المجتمعات وهذه الدول التي تقود حملات التمييز ضدهم.
وأشار البيان إلى أن الطرف الآخر الأكثر استفادة من تلك الشائعات هو اليمين الديني المتطرف في أوروبا بشكل عام، بل أنه في كثير من الأحيان يكون هو مصدرَ الشائعة وصانعَها، كي يخلق حالةً من الخوف والعداء الصريح للإسلام والمسلمين؛ وبالتالي تذهب الأصوات إلى الأحزاب والتيارات الأكثر عداءً للإسلام والمسلمين.

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