قالت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي إن حركة الطيران بالمطار توقفت، صباح الإثنين، بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية بمدن البحر الأحمر.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، أن الرؤية انخفضت إلى 100 متر، ما أعاق حركة الطائرات.