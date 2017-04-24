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مصادر: توقف الحركة بمطار الغردقة الدولي
مطار الغردقة

مصادر: توقف الحركة بمطار الغردقة الدولي

الإثنين، 24 ابريل 2017 11:52 م
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قالت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي إن حركة الطيران بالمطار توقفت، صباح الإثنين، بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية بمدن البحر الأحمر.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، أن الرؤية انخفضت إلى 100 متر، ما أعاق حركة الطائرات.

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