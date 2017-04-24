بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الوم الإثنين، مع أندرياس هرجين غوتر المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، أوجه تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.

وأكد الوزير على أن العلاقة بين مصر وألمانيا متميزة ومستمرة منذ فترة طويلة من خلال شراكات ناجحة واتفاقيات متعددة دعمت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأوضح أن اللقاء تناول الإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة في مصر، وإمكانية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية في مختلف الأنشطة البترولية، خاصة صناعة البتروكيماويات.

من جانبه، أكد غوتر على دور الغرفة في دعم العلاقات المصرية الألمانية ونجاحها في استقدام شركات ألمانية للعمل ونقل التكنولوجيات الحديثة، مشيراً إلى اهتمام الغرفة بقطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيداً بالمشروعات الكبرى لتنمية حقول الغاز المكتشفة حديثا وكذلك المشروعات التي يتم تنفيذها لتحويل مصر لمركز محوري للطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدة شركات ناجحة تجسد التعاون المثمر بين مصر وألمانيا منها: شركة “ديا” التي تعمل في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وشركة “أودا” التي تقوم بتوفير مجموعة من برامج المحاكاة في العمليات لتدريب العاملين بقطاع البترول، بالإضافة إلى شركة “سيمنس” في مجال تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة.