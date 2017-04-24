تسلم الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية، درع تكريم خاص من ق الشيخ محمد العبدالله الصباح؛ وزير شئون مجلس الوزراء والوزير المكلف بالإعلام، في إطار فاعليات ملتقى الإعلام العربي الذي يستمر يومي 23 و24 إبريل.

يعود هذا التكريم إلى الدور المهني المميز لمكتبة الإسكندرية ودورها الرائد في الثقافة العربية المعاصرة، كما يذكر ماضي الخميس؛ الأمين العام لمنتدى الإعلام العربي، والذي أكد أن مكتبة الإسكندرية تلعب دورًا حاسمًا لصالح الثقافة العربية في الفضاء الرقمي، خاصة مشاريعها التي تحفز على القراءة عبر شاشة الموبايل.

وتحدث الدكتور خالد عزب في جلسة خاصة عن مكتبة الإسكندرية في ملتقي الاعلام العربي، ترأست الجلسة الإعلامية بروين حبيب، حيث ذكر خالد عزب أن مكتبة الإسكندرية زارها ما يزيد علي مليون زائر في العام 2016 وزار مواقعها على شبكة الانترنت ما يريد على المليار في نفس العام. وأكد أن مكتبة الإسكندرية ستطلق في 2017 اكبر مشروع عربي لأرشفة وتوثيق تاريخ العرب، وأنها وثقت الكتابات الأثرية في سورية في مشروع نفذه أحد الباحثين المتعاونين مع المكتبة.

على جانب آخر، أعلن خالد عزب أن مكتبة الإسكندرية انتجت عدد من الافلام التسجيلية والعلمية والبرامج وأنها الآن بصدد عقد شراكات دولية ومحلية في هذا المجال. كما أوضح أن مكتبة الإسكندرية بدأت برامج موسعه للتفاعل المباشر مع الباحثين والقراء عبر شبكة الانترنت.

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