أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 12 مسئولا بآثار الهرم للمحاكمة التأديبية لتواطؤهم مع الفوج الألماني في الاستيلاء على عينات من الهرم الأكبر.

حيث تمت إحالة كل من “م. ف” مفتش أثار بمنطقة أثار الهرم سابقًا، و”هـ. أ” مفتش أثار بمنطقة أثار الهرم سابقًا، و”ع. ر” كبير مفتشي أثار الهرم سابقًا، و”ج.ع” كبير مفتشي أثار الشئون العلمية بمنطقة أثار الهرم سابقًا ومعهم كل من “أ. ع”، “أ. ص”، “م. ع”، “أ. م”، “ع. ع”، “ص. س”، “خ. م”، و”م. ص” أفراد أمن بمنطقة أثار الهرم للمحاكمة التأديبية.

لأنهم خلال الفترة من 14 /7 /2013 وحتى 9 /11 /2013 وتحديدًا بدائرة عملهم بمنطقة أثار الهرم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعملون بها ولم يراعوا صيانتها، وخالفوا الأحكام والقواعد المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وأتوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة ولم يحافظوا على الآثار والمواقع والمناطق الأثرية المنوط بهم الحفاظ عليها، ولم يتولوا حمايتها وصيانتها وحراستها، فضلًا عن عدم تخصيص أحدهم وقت العمل الرسمي لأداء واجباته.

وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة الهيئة برئاسة المستشارة رشيدة أنور فتح الله مديرة المكتب الفني، والتي باشرها الأستاذ احمد الشعراوي رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب الفني، قد كشفت عن ارتكاب المتهم الأول “م. ف” مفتش أثار بمنطقة أثار الهرم سابقًا وحاليًا بمنطقة أثار لاظوغلى للجرائم التأديبية التالية:

1. سمح لأفراد الفوج الألماني الذي زار الهرم الأكبر يوم 17 /4 /2013 بالاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية لملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر وذلك باستخدام آلة حادة تسببت في إحداث بعض الخدوش والكشط بالسقف والجدران.

2. سمح لأفراد الفوج الألماني بالاستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد الجدران، الذي يعرف بمصطلح خرطوش الملك خوفو، وذلك باستخدام آلة حادة أحدثت بعض الخدوش التي تلاحظ وجودها مما أضر بالأثر.

3. سمح لفوج الزيارة الألماني بدخول الحجرات الخمس التي تعلو غرفة الدفن الرئيسية والتصوير بداخلها دون وجود تصريح بذلك.

4. سمح بدخول عدد 5 أفراد لزيارة الهرم الأكبر دون الالتزام بالعدد الوارد بالتصريح الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الاعلى للآثار والمتضمن السماح بدخول عدد 3 أفراد ألمان فقط ليس من ضمنهم المواطن فرجاني سلامة – مدير الشركة منظمة الزيارة – وجابر عبد الدايم على كبير مفتش أثار الشئون العلمية بالمنطقة واللذان رافقا فوج الزيارة داخل الهرم الأكبر.

كما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قيام المتهم الثاني “أ. ع” حارس أمن بمنطقة أثار الهرم، والمتهم الثالث “أ. ص” فرد أمن بمنطقة أثار الهرم سابقًا بصفتهما حارسا الأمن المنوط بهما التواجد على بوابة الهرم الأكبر وقت الزيارة المنوه عنها بالجرائم التأديبية التالية:

1. سمحا لأفراد فوج الزيارة الالماني بدخول الهرم الأكبر وبحوزتهم آلات حادة استخدموها في أخذ عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للمك خوفو وكذا خرطوش الملك خوفو.

2. سمحا لأفراد ذات الفوج للدخول للهرم الأكبر وبحوزتهم كاميرات تصوير دون وجود تصريح لذلك، وهو ما ترتب عليه تصوير عملية اخذ العينات من على الجدران والأسقف داخل الهرم ونشرها على موقع “يوتيوب”

3. لم يبلغا مفتش الأثار المرافق للفوج الألماني بوجود زيادة في عدد الزائرين عما هو ثابت بتصريح الزيارة، وذلك بحضور عدد 5 أفراد رغم أن التصريح كان لدخول 3 أفراد فقط.

في حين أسندت النيابة الإدارية للمتهم الرابع “هـ. أ” مفتش أثار بمنطقة أثار الهرم سابقًا، وذلك بصفته مفتش الآثار المرافق لفوج الزيارة الأفعال التالية:

1. سمح لأفراد الفوج الألماني حال زيارته مقبرة الطيور الكائنة بالجبانة الغربية لمنطقة أثار الهرم بالاستيلاء على عينات من أحد جدران المقبرة باستخدام الة حاده مما أضر بالأثر

2. سمح بدخول عدد 5 أفراد لزيارة المقبرة دون الالتزام بالتصريح الصادر عن الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للآثار والمتضمن السماح بدخول عدد 3 أفراد ألمان فقط

أما المتهم الخامس “م. ع” حارس أثار بمنطقة أثار الهرم فقد أسند له بصفته مسئول الأمن الذي كان متواجدًا على بوابة المقبرة وقت الزيارة:

1. سمح لأفراد فوج الزيارة الألماني بدخول مقبرة الطيور وبحوزتهم آلات حادة استخدموها في أخذ عينات من أحد جدران المقبرة مما تسببت في أحداث كسر بالحائط

2. لم يبلغ مفتش الأثار المرافق للفوج الألماني الذي زار مقبرة الطيور بوجود زيادة في عدد الزائرين عما هو ثابت في تصريح الزيارة وذلك بحضور عدد 5 أفراد رغم أن التصريح كان بدخول عدد 3 أفراد ألمان فقط.

في حين أسندت النيابة للمتهم السادس “ع. ر” كبير مفتشي أثار الهرم سابقًا إهماله في الإشراف على أعمال مفتشي الآثار المرافقين للفوج الألماني، الذي زار الهرم الأكبر ومقبرة الطيور مما ترتب عليه تقاعس المذكورين في أداء عملهم وهو ما تسبب في الاستيلاء على بعض العينات من خرطوش الملك خوفو، وكذا الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن ذاتها وبعض العينات من احدى جدران مقبرة الطيور، وذلك باستخدام آلة حادة أحدثت بعض الخدوش على خرطوش الملك خوفو وجدران غرفة الدفن الرئيسية مما أضر بالآثار.

كما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قيام المتهمين السابع “أ. م” والثامن “ع. ع” والتاسع “ص. س” بصفتهم أفراد الأمن المتواجدين على البوابة الرئيسية بمنطقة أثار الهرم بالسماح بدخول عدد خمسة أفراد لمنطقة أثار الهرم يوم 17 /4 /2013 رغم أن تصريح الزيارة تضمن السماح بدخول عدد 3 أفراد ألمان فقط، اذ عبر معهم من البوابة الرئيسية المواطن فرجاني سلامة فرج صاحب شركة السياحة منظمة الزيارة وجابر عبد الدايم على كبير مفتشي أثار الشئون العلمية بالمنطقة، بالرغم من أن الأخير ليس مفتش الزيارة المدرج اسمه في تصريح الزيارة، وعن إهمال المتهمين العاشر “خ. م” والحادي عشر “م. ص” أفراد الأمن بمنطقة أثار الهرم في الإشراف على أعمال المتهمين السابع والثامن والتاسع مما ترتب عليه ترديهم في المخالفة المسندة إليهم.

أما المتهم الثاني عشر “ج.ع” كبير مفتشي أثار الشئون العلمية بمنطقة أثار الهرم سابقًا فقد كشفت تحقيقات النيابة جمعه بين وظيفته – كبير مفتشي الأثار بمنطقة أثار الهرم وبين العمل مرشدًا سياحيًا دون الحصول على موافقه أو أذن جهة عمله الممثلة في وزارة الأثار.

وكذلك تكليفه للمتهم الثالث بتحضير سلم داخل الهرم، الذي استخدمه أفراد الفوج الألماني في الصعود عليه والوصول في غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمسة مما مكنهم من الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر وكذا الاستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به خرطوش الملك خوفو.