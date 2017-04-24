قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الذين قاموا بالتصويت له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يندموا على ذلك.

ومرة أخرى، يلقي ترامب اللوم على وسائل الإعلام المحلية وينعتها بـ”الكاذبة”، وذلك بعد نشر استطلاع للرأي حديث، يؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الحاكم الأقل شعبية في العصر الحديث، بحسب «سبوتينك».

وقال ترامب مستهزئا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “الاستطلاعات الجديدة جيدة جدا”، وأضاف أن معظم وسائل الإعلام كاذبة، وأنها دائما تقوم بنشر الأشياء السلبية. وعلى أي حال لقد فزت على هيلاري كلينتون وحصلت على أصوات أكثر.