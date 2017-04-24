كشف العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن السبب الأساسي في انقطاع المياه بمناطق القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، مشيرا الى انه يرجع إلى كسر في خط 1200 للمياه،منوها بأن عددًا كبيرًا من الأماكن تأثر بهذا الكسر.

توجه الصيرفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاوند سري، ببرنامج “صباح أون”، المذاع على قناة “أون لايف”، اليوم الأثنين، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،بالإعتذار لمواطني التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة،بسبب انقطاع المياه.

وأكد ان الشركة القابضة تقوم بعمليات إحلال وتجديد باستمرار لشبكات المياه علي مستوي الجمهورية، لافتا إلى أن هناك بعض الشبكات والخطوط تعمل منذ 100 عام دون تجديد أو إحلال، مبينًا أن الدولة وفرت اعتمادات مالية من أجل هذا الغرض.

واعلن عن عودة المياه لكافة المناطق المقطوع عنها المياه بالتجمع الخامس خلال ساعة واحدة، مشيرًا إلى أن هناك أسبابا أدت إلى تأخر عودة المياه، ومنها عدم اختبار الخطوط الجديدة بالمنطقة.