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"أسوشيتدبرس": تجريد مصري من جنسيته الأمريكية لانتمائه لـ"الجهاد الإسلامي"
محكمة امريكية

"أسوشيتدبرس": تجريد مصري من جنسيته الأمريكية لانتمائه لـ"الجهاد الإسلامي"

الإثنين، 24 ابريل 2017 11:50 م
وكالات

قالت وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية، إن محكمة فيدرالية قد جردت مصرى من الجنسية الأمريكية، لأنه بحسب ما قالت السلطات، أدار مركز اتصالات لجماعة إرهابية من شقته فى شمال كاليفورنيا.

كانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت أن قاضيا فيدراليا فى دائرة كولومبيا أمر بتجريد “خالد أبو الدهب” البالغ من العمر 57 عاما من جنسيته الأمريكية يوم الخميس الماضى، لكذبه على مسئولى الهجرة خلال سعيه للحصول على الجنسية. وقالت الوزارة إن أبو الدهب كان عضوا بجماعة الجهاد الإسلامى فى مصر على مدار 10 سنوات بدءا من عام 1989.

جدير بالذكر، أن  “أبو الدهب” كان يعمل فى مبيعات السيارات فى وادى السليكون، واعترف بتشغيل مركز اتصالات للجماعة من شقته فى كاليفورنيا. وقد أصبح أبو الدهب مواطنا أمريكيا فى السابع من فبراير 1997. وسافر فى العام التالى إلى مصر وحكم عليه بالسجن 15 عاما لانتمائه لمنظمة إرهابية ومحاولة الإطاحة بالحكومة المصرية.

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