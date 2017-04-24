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الاحتلال الإسرائيلي يبرئ قاتل الطفلة هديل عواد
جيش الاحتلال الاسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يبرئ قاتل الطفلة هديل عواد

الإثنين، 24 ابريل 2017 12:10 م
أ ش أ

أعلن قسم التحقيقات التابع لوزارة العدل الإسرائيلية اليوم الاثنين عن طي ملف التحقيق مع شرطي كان قد قتل طفلة فلسطينية بدم بارد.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الشرطي كان قد أطلق النار قبل حوالي عام ونصف العام على فلسطينيتين بزعم قيامها بعملية طعن وسط القدس المحتلة، مما أدى إلى استشهاد الطفلة هديل عواد والتي تبلغ من العمر (14 عاما) وجرح ابنة خالتها نورهان عواد (15 عاما).

وادعت الإذاعة أن سبب طي ملف التحقيق، هو عدم توفر أدلة كافية ضد الشرطي الصهيوني الذي قتل الطفلة هديل.

وكان شريط مصور قد أظهر الطفلة هديل وهي تمسك بمقص وتحاول الدفاع عن نفسها من المستوطنين الذين هاجموها؛ حيث أطلق شرطي النار عليها بزعم أنها كانت تحاول القيام بعملية طعن بالمقص الذي بحوزتها.

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