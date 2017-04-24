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الإذن لـ20 مصريا بالحصول على الجنسية الأجنبية وترك المصرية‎
الجريدة الرسمية1

الإذن لـ20 مصريا بالحصول على الجنسية الأجنبية وترك المصرية‎

الإثنين، 24 ابريل 2017 11:44 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية بالإذن لـ20 موطنا الآتى أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

جاء القرار بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

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