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نصر تبحث مع نائب رئيس البنك الآسيوي دعم المرحلة الثانية لمشروع الصرف الصحي
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر

نصر تبحث مع نائب رئيس البنك الآسيوي دعم المرحلة الثانية لمشروع الصرف الصحي

الإثنين، 24 ابريل 2017 11:47 م
أ ش أ

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، مع الدكتور دي جي بانديان، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك، خاصة في مجالات الصرف الصحي والطاقة والنقل، ودعم المرحلة الثانية لمشروع الصرف الصحي في القرى الأكثر احتياجا.
وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، بحضور الوزير المفوض راجي الأتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي، ومحمد عبد العزيز، مساعد الوزيرة.
وذكر بيان للوزارة اليوم أن الوزيرة أعربت عن تطلعها للتعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، خاصة في إطار البنية الأساسية، وفق أولويات الحكومة المصرية وبرنامجها الاقتصادي التنموي، وأهمها توفير التمويل للمشروعات التنموية التي تستجيب لاحتياجات المواطن، وتنعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشته، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحي.
وأشارت نصر إلى جهود الوزارة في توطيد العلاقات الاقتصادية مع مختلف المؤسسات التمويلية والعمل على الاستفادة من مصادر التمويل المتاحة والتنوع بينها لضمان تنفيذ المشروعات التنموية في أسرع وقت لتحقيق أقصى استفادة.
ودعت الوزيرة نائب رئيس البنك إلى المساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في القرى الأكثر احتياجا، ومشروعات أخرى في مجال النقل، وهو ما رحب به نائب رئيس البنك، مؤكدا حرص البنك على الاستثمار في عدد من المجالات في مصر، في إطار مساندة الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الطموح، خاصة أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي مهم يجعلها جزءا من القارة الآسيوية.

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