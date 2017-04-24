يلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، غدًا الثلاثاء، كلمة مصر خلال الجلسة الصباحية بفعاليات الدورة الـ 201 للمجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بمقر المنظمة بباريس، والتى تعقد خلال الفترة من 19 أبريل إلى 4 مايو القادم، بمشاركة سفراء وممثلي الدول الأعضاء.

ويعقد عبد الغفار عدة لقاءات مع ممثلى الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذى ورؤساء وفود الدول الأعضاء بهدف حشد الدعم والتأييد لجهود مصر فى المنظمة ودعم ترشيح السفيرة مشيرة خطاب مديرا عاما للمنظمة.

كان الوزير قد غادر صباح اليوم الإثنين إلى باريس للمشاركة في فعاليات المجلس التنفيذي لليونسكو.