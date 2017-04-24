لمناقشة التهديدات النووية الكورية الشمالية حوار الدفاع المتكامل بين سول وواشنطن يوم 26 ابريل الجاري

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الإثنين أنها ستعقد الدورة الـ11 لاجتماع ” حوار الدفاع المتكامل الكوري-الأمريكي” في واشنطن خلال يومي 26 و27 من الشهر الجاري.

من جانبها، أفادت وكالة انباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن مدير السياسات الدفاعية وي سونج-هوه سوف يمثل الجانب الكوري الجنوبي بينما سيمثل مساعد وزير الدفاع لشئون أمن آسيا والباسيفك دافيد هيلبي الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى مشاركة مسئولي الدفاع والدبلوماسية من البلدين.

ومن المقرر أن يقوم الجانبان بتقييم التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية ومناقشة سبل التدابير اللازمة لمواجهتها.

وسيراجع الجانبان مختلف الإجراءات المضادة مع إمكانية تجرؤ كوريا الشمالية لإجراء التجربة النووية السادسة وإطلاق صاروخ بالستي تجريبي، أو حسب مستوى الاستفزازات العسكرية الممكنة .

بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الجانبان مراجعة أوضاع عملية نقل حق قيادة العمليات في وقت الحرب من الجيش الأمريكي إلى الجيش الكوري مع مناقشة سبل استخدام القوات الأمريكية للردع الموسع للحد من الاستفزازات الكورية الشمالية المحتملة.

ويتوقع أن ينسق الجانبان بصورة وثيقة سبل نشر منظومة “ثاد” للدفاع الصاروخي الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية وسبل تشغيلها.

يشار إلى أن اجتماع حوار الدفاع المتكامل الكوري الأمريكي تم إقراره وفقا لاتفاقية موقعة في الاجتماع الأمني الاستشاري الكوري الأمريكي عام 2011، تتضمن عقد محادثات رفيعة المستوى يرأسها رئيسا الوفدين،وإجراء جلسة عامة .