كشفت الإعلامية لميس الحديدى عن كواليس حلقة برنامجها المترقبة مساء اليوم من الفاتيكان، عبر حسابها بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، ونشرت مجموعة من الصور والفيديوهات فى عدة أماكن.

وأجرت لميس الحديدى عدة لقاءات من الفاتيكان، أبرزها مع كاردينال ليوناردو ساندرى، رئيس مجمع كنائس الشرق، والذى تطرق للزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إلى مصر، والتى تبعث رسالة سلام إلى العالم.

ونشرت لميس صورة من أمام المسلة المصرية فى الفاتيكان، داخل ساحة القديس بطرس، وعلقت عليها قائلة، “تبقى المسلة المصرية شاهدة على كل العصور”.

وتعد مسلة الفاتيكان من أشهر المسلات المصرية بالخارج، وتسمى “أمنحتب الثانى”، ويبلغ ارتفاعها 25.5 متر، مدعومة بأسود برونزية وصليب فى أعلاها، وتقع بساحة القديس بطرس، وكانت قائمة فى مدينة هليوبوليس عاصمة مصر القديمة، قبل أن تنقل إلى روما.

كما نشرت لميس عدة صور من داخل كنيسة القديس بطرس، وتظهر بها جدران الكنيسة بما تحويه من الزخارف والأيقونات التى تحمل تراثا للإنسانية والفن عبر العصور.

وتعتبر كاتدرائية القديس بطرس أو “بازليك” القديس بطرس أكبر كنيسة داخل الفاتيكان، من حيث المساحة، وأنشئت فى أواخر عصر النهضة بالقسم الشمالى فى روما، وتقع حالياً داخل دولة الفاتيكان، ووصفها البعض بأنها “تحتل مكانة بارزة فى العالم المسيحى”، وأنها “أعظم من جميع الكنائس المسيحية الأخرى”.

وكانت لميس قد أشادت، خلال حلقة أمس الأول السبت من برنامجها “هنا العاصمة”، عبر قناة “cbc”، بالزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، إلى مصر، يومى 28 و29 أبريل الجارى، والتى تبعث برسالة سلام إلى العالم من مصر .

وأشارت لميس إلى أن الفاتيكان تعتبر أصغر دولة فى العالم، والأقوى تأثيراً روحياً على ما يقارب مليار و300 مليون مسيحى حول العالم.

ومن المقرر أن بابا الفاتيكان القاهرة فى 28 أبريل الجارى، ويعقد مؤتمراً عالمياً للسلام، كما يحضر قداساً مع المجتمع الكاثوليكى فى القاهرة يوم 29 أبريل، قبل أن يعود إلى روما فى اليوم نفسه.

والزيارة الحالية هى الـ18 للبابا خلال الأربع سنوات الماضية لدول مختلفة، والـ7 التى يزور فيها دولة ذات أغلبية مسلمة، لافتاً إلى أن البابا فرانسيس، البابا الثانى الذى يزور مصر، بعد يوحنا بولس الثانى الذى زار القاهرة وجبل سيناء عام 2000 وكانت آخر زيارة لبابا الفاتيكان لمصر.