يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 16 26

الإسكندرية 15 23

مطروح 15 21

بورسعيد 16 22

دمياط 16 22

بلطيم 16 22

الإسماعيلية 16 26

السويس 15 27

العريش 16 24

نخل 10 24

طابا 11 25

الطور 15 25

مرسى علم 14 30

الغردقة 17 30

شرم الشيخ 19 32

رفح 15 23

كاترين 09 24

سيوة 12 25

المنيا 13 27

الفيوم 14 27

رأس سدر 14 27

أبوسمبل 17 32

وسط الدلتا 16 26

أسيوط 12 27

سوهاج 14 29

الأقصر 17 32

أسوان 18 33

شلاتين 22 28

حلايب 23 26

الوادى الجديد 16 30

قنا 15 32

نويبع 17 29

السلوم 12 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 40

المدينة 24 39

الرياض 27 37

المنامة 25 31

أبوظبى 25 38

الدوحة 26 37

الكويت 21 35

دمشق 08 25

بيروت 18 22

عمان 11 25

القدس 12 22

غزة 16 23

بغداد 14 30

مسقط 28 35

صنعاء 12 28

الخرطوم 23 39

طرابلس 18 27

تونس 15 26

الجزائر 13 20

الرباط 12 21

نواكشوط 20 31

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -02 12

اسطنبول 07 18

اسلام اباد 19 32

نيودلهى 24 38

جاكرتا 24 32

بكين 08 22

كوالامبور 24 31

طوكيو 13 18

أثينا 09 21

روما 10 21

باريس 05 16

مدريد 10 24

برلين 05 12

لندن 03 12

مونتريال 01 09

موسكو -01 06

نيويورك 10 16

واشنطن 10 12