مرصد الإفتاء: اعتذار "داعش" عن إطلاق صاروخ نحو الجولان يؤكد علاقتة بإسرائيلالإثنين، 24 ابريل 2017 11:41 م
قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاءالمصرية، إن اعتذار تنظيم داعش الإرهابى لإسرائيل عن إطلاق النار مرةً واحدةً بالخطأ باتجاه الجولان، أمر يثير الريبة حول طبيعة العلاقة بين الطرفين، ويثير مزيدًا من الشكوك حول شبكة علاقات التنظيم في المنطقة، التى توفِّر له الغطاء ليظل على قوته أمام التحالف الدولى الذي يستهدف القضاء عليه.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلى السابق، موشيه يعالون، قد كشف عن أن تنظيم داعش أطلق النار مرةً واحدة بالخطأ فقط باتجاه الجولان، ثم اعتذر عن ذلك على الفور، وفق ما نقله موقع القناة التليفزيونية الإسرائيلية العاشرة.
وأضاف مرصد الإفتاء أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلى السابق تَزيد الشكوكَ حول علاقة إسرائيل بتنظيم “داعش”، خاصة أن التنظيم لميستهدف إسرائيل بأى من عملياته الانتحارية أو تفجيراته الواسعة التى ضربت الكثير من عواصم العالم شرقًا وغربًا، وتحاشى الاقتراب من الدولة العبرية رغم وجوده فى مناطق الصراع المحيطة بإسرائيل، بل إنه اعتذرعن إطلاق صاروخ بالخطأ تجاه هضبة الجولان التى تحتلها إسرائيل.
وأوضح مرصد الفتاوى التكفيرية أنه رغم توعُّد زعيم داعش أبى بكرالبغدادى بتحويل فلسطين إلى “مقبرة لليهود”، فإن متحدثًا باسم التنظيم، يُدعى نضال النصيرى، أعلن أن تحرير فلسطين ليس من “أولويات الجهادالمقدس”.
ولفت المرصد إلى أن سلوك التنظيم الإرهابى بعدم الهجوم على إسرائيل طالما أثار الانتقاد ودفع البعض إلى اتهام داعش بالتعاون السرى مع الموساد، الأمر الذى أربك تفكير بعض أنصاره، والواقع يقول إن التنظيم يقاتل الجميع باستثناء إسرائيل، وهو ما يدفع قادة داعش لإطلاق الوعيد والتهديد بحق إسرائيل، والإعلان المزعوم عن دعم الشعب الفلسطينى.
ودعا المرصد المسلمين فى جميع أنحاء العالم إلى إنعام النظر فى طبيعة العلاقة بين إسرائيل وتنظيم داعش، وعدم الانخداع بأكاذيب التنظيم وادعاءاته المتكررة حول كونه تنظيمًا “إسلاميًّا” ودعوته لإحياء “الجهاد”وإقامة “الخلافة” و”الدفاع عن المسجد الأقصى”، وغيرها من المزاعم التى يرددها التنظيم بغرض كسب الرأى العام الإسلامى وجذب المقاتلين إليه والمنخدعين بدعايته الخبيثة.
-
إصابة شرطية إسرائيلية بعملية طعن شمالي القدس
زعمت الشرطة الإسرائيلية، صباح الإثنين، إصابة شرطية بجروح طفيفة جرّاء “طعنة بسكين سددتها فلسطينية” لها عند حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي، شمالي القدس. وقالت ...Mon, 24 Apr 2017 07:04:09 GMT
-
3743 وظيفة برواتب تصل إلى 3 آلاف جنيه - محيطSun, 23 Apr 2017 07:07:44 GMT
-
المشي بصحبة "الحمار" يساعدك على التخلص من الاكتئاب
تنصح طبيبة الألعاب الرياضية الفرنسية “فلورانس دان” في جامعة ” باريس” ، بممارسة رياضة المشي مهما كان عمرك ، لما لها من فوائد عديدة على الصحة .. و أشارت إلى ضرورة ...Sun, 23 Apr 2017 09:59:07 GMT
-
جرحى فى إطلاق نار بسبب مباراة برشلونة وريال مدريد بالعراق
سقط عشرات الجرحى خلال احتفالات جماهير نادى برشلونة بالفوز الثمين الذى تحقق على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى مباراة الكلاسيكو التى جمعتهما مساء أمس ...Mon, 24 Apr 2017 09:45:45 GMT
-
التضامن تجري القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات
تجري وزارة التضامن ظهر اليوم الأحد، قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هــ/ 2017م بمقر الوزارة حيث سيتم اختيار 12 ألف فائز يمثلون محافظات الجمهورية من خلال ...Sun, 23 Apr 2017 07:19:04 GMT
-
لهذا السبب.. ترامب اشترى 3643 اسم نطاق على الإنترنت
قالت وكالة”سبوتنيك” الروسية للأنباء، إنه بعد تحقيق أجرته شبكة”سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام خلال السنوات الـ20 الأخيرة ...Mon, 24 Apr 2017 07:33:17 GMT
-
ننشر فعاليات المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية بحضور السيسي
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى للشباب، الذى تستضيفه مدينة الإسماعيلية على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من غد /الثلاثاء/، وذلك بالتزامن مع ...Mon, 24 Apr 2017 06:44:29 GMT
-
"التعليم" تحدد 29 أبريل كموعد لتنظيم حفل ختام الأنشطة لطلاب المدارس
تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حفل ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسى الحالى 29 من أبريل الجارى باتحاد الطلاب بالعجوزة بحضور قيادات الوزارة ...Mon, 24 Apr 2017 06:23:26 GMT
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT