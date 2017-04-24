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الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بالإصلاح الزراعي لتقاضيه رشوة 24 ألف جنيه
رشوة ـ فساد

الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بالإصلاح الزراعي لتقاضيه رشوة 24 ألف جنيه

الإثنين، 24 ابريل 2017 11:56 م
ا ش ا

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية مسئول قسم الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي لمحافظة الدقهلية عقب تقاضيه رشوة ٢٤ ألف جنيه من أحد واضعى اليد على قطع أراض لتحرير عقود ملكية له.

ذكرت ذلك الهيئة فى بيان لها اليوم الاثنين .

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